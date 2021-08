Oliveri, il sindaco Iarrera con il tagliaerba a supporto degli operai comunali sovraccarichi di lavoro

Il sindaco di Oliveri Francesco Iarrera conferma la voglia di rendere più accogliente il borgo che i cittadini gli hanno affidato con un ampio consenso elettore. Per farlo non si crea alcun problema a supportato gli operai del Comune, che in questi giorni di grande presenza di turisti non arrivano a garantire tutti i servizi di pulizia delle strade del paese.

E così stamattina un passante ha voluto immortalare e rendere pubblica il primo cittadino, come visiera e tagliaerba, impegnato nella pulizia di alcune strade del paese per dare una mano agli operai, che nonostante il grande impegno, non riescono ad intervenire in modo capillare su tutto il territorio comunale. Ai volontari che quotidianamente sono in prima linea per garantire il decoro urbano di Oliveri, si è unito anche il sindaco, come accaduto in passato in circostanze simili, sempre con la massima discrezione. Se non fosse stato per il passante che lo riconosciuto nessuno avrebbe saputo nulla.