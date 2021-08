L’Orsa Basket sogna Bucci, ma completa il roster con due acquisti ed una conferma

L’Orsa Basket Barcellona, in attesa di verificare l’ipotesi di un ritorno in giallorosso di Ryan Bucci, annuncia altri due acquisti l”ala pivot Luka Grbic e la guardia Angelos Oikonomopoulos, e la conferma del play Josue Bangu.

Luka Grbic, ala forte serba classe 2001 di 205 cm. arriva in Italia nel 2018 alla New Basket Time Latina, dove partecipa al campionato di under 18 Eccellenza Nazionale (11.3 punti di media a partita) e alla serie D (7.8 punti di media a partita). La stagione successiva si accasa al Catanzaro Centro Basket, partecipando nuovamente al campionato di under 18 Eccellenza Nazionale(15.6 punti di media a partita). Esordisce con la stessa maglia in serie C Silver, viaggiando a 6 punti di media a partita.

Angelos Oikonomopoulos, guardia greca classe 1997 di 191 cm., la scorsa stagione ha vestito la maglia dell’AO Pagrati Atene BC, società militante nella serie A2 greca con un passato nella serie A1 greca tra il 1989 e il 1995. Con un discreto minutaggio ha contribuito al settimo posto finale della compagine ateniese.

Josue Bangu, playmaker francese classe 2004 di 187 cm, arriva in Italia nel 2019, con l’Orsa Barcellona ed è aggregato alla prima squadra, allora militante in serie C Silver. Fino alla sospensione dei campionati per la pandemia, Josue colleziona sette presenze in serie C, andando a referto nei match interni contro lo Sport Club Gravina e la Fortitudo Messina. Entra in pianta stabile anche nelle nostre giovanili, contribuendo ai primi posti nei campionati under 18 e under 20, non conclusi per la diffusione del virus. La scorsa stagione era stato confermato nel roster della prima squadra e delle giovanili. Partecipa attivamente al nostro secondo posto nel campionato provinciale under 18 e al nostro quarto posto nel campionato regionale under 20.