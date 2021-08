Discarica Mazzarrà S.A.: è polemica con la vicina Furnari, la nota del gruppo “Mazzarrà Unita rinasce”

Tuona così il gruppo consiliare “Mazzarrà Unita Rinasce”, tramite una nota stampa diffusa e dai toni accesi nei confronti della vicina cittadina di Furnari.

Pare che al centro della questione ci siano continue illazioni, praticate anche a mezzo stampa, da parte del Comune di Furnari. La diatriba è silente sui social e pare continui da mesi.

“Dopo aver subito una serie di insinuazioni sul nostro operato e su quello del sindaco di Mazzarrà Carmelo Pietrafitta; dopo averlo fatto rispettando un religioso silenzio onde evitare l’ alimentarsi di sterili polemiche in un momento così delicato per la messa in sicurezza della ex discarica di Mazzarrà; dopo aver sopportato l’insopportabile abbiamo deciso di porre in essere le nostre osservazioni ‘politiche’ in merito alla realizzazione del polo impiantistico che dovrebbe sorgere in contrada zuppà. – scrive il gruppo, che spiega – Si sono fatte manifestazioni pubbliche, inviati dossier di 700 pagine in commissione antimafia regionale, si è detto di tutto e il contrario di tutto per chiedere la messa in sicurezza di quel ‘mostro’ (mostro, si!! Perche’ della realizzazione della discarica questa amministrazione non ha colpe!!) ed ora che finalmente la messa in sicurezza della discarica ha preso il via, non si fa altro che contestarla e contrastarla”.