Ponte sul Longano a Calderà, mancano gli ultimi dettagli: a settembre la consegna dei lavori

Il ponte sul torrente Longano, crollato nel 2011 a seguito dell’alluvione che colpì la città di Barcellona, prende finalmente forma. Gli operai della ditta Ricciardello hanno finito di assemblare la struttura ed è stato posizionato il primo strato di bitume sulle due carreggiate.

Il sindaco Pinuccio Calabrò, nell’augurare il buon Ferragosto ai suoi concittadini, ha scelto di postare le foto della struttura, ormai quasi completata. “Mancano circa 15 giorni di lavoro per definire gli ultimi dettagli. Si dovranno attendere poi i tempi del collaudo per poter rendere fruibile il ponte dopo quasi 10 anni dell’alluvione”.

I residenti delle frazioni di Calderà e Spinesante, ma anche tutti coloro per utilizzano la litoranea per spostarsi, tirano un sospiro di sollievo lungo quasi 10 anni. Dall’autunno il ponte sarà pienamente fruibile in attesa che anche sull’altro ponte della litoranea, quello sul Mela, inizino i lavori di ricostruzione per dare impulso anche all’economia dei borghi marinari tra Milazzo, Barcellona e Terme Vigliatore.