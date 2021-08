Basket, il ritorno del “capitano” Ryan Bucci: un sogno social che può diventare realtà?

E’ bastato un post del “capitano” Ryan Bucci, protagonista di un paio di schiacciate in allenamento, per riaccendere una suggestione ed un desiderio che non si è mai spento tra gli appassionati della palla a spicchi barcellonese: il ritorno in maglia giallorossi.

Ai commenti dei tanti tifosi, che hanno ricordato il legame con la città del Longano della guardia italo-americana, protagonista nella scalata vincente alla serie A2 del Basket Barcellona, Ryan Bucci ha risposto con grande trasporto, alimentando ancora una volta il sogno di rivederlo sul parquet del PalAlberti a difendere i colori di una squadra giallorossa in questo caso l’Orsa Barcellona.

Si tratta di un sogno alimentato dai social o può diventare una concreta realtà? Il tempo darà la risposta a questa domanda. Se però la suggestione si trasformasse in un notizia ufficiale non è difficile immaginare come il fuoco della passione per gli appassionati del basket barcellonese potrebbe riaccendersi dalle ceneri, dopo anni in cui solo l’Orsa Barcellona ha consentito di lasciare accesa la fiammella della pallacanestro nella città del Longano.