Il personale del pronto soccorso Covid di Barcellona augura buon Ferragosto

La pandemia da Coronavirus non si è fermata e la conferma arriva dal Covid Hospital di Cutroni Zodda di Barcellona, che oltre a sottolineare la penalizzazione dell’assistenza sanitaria per i pazienti affetti da altre patologie, lancia un segnale preoccupante per il rientro dalla ferie estive. È di oggi la notizia di un decesso di una donna di 79 anni di Milazzo ricoverata al Policlinico di Messina.

Il personale del pronto soccorso Covid di Barcellona ha voluto affidare ad alcune foto il messaggio di speranza di un buon Ferragosto, rimanendo in prima linea per fronteggiare l’eventuale nuova ondata del contagio.