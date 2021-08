Barcellona, detenuto cerca la fuga durante il trasferimento all’ospedale di Milazzo

Si sono vissuti attimi concitati presso il pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo, dove un detenuto con problemi psichiatrici ristretto nel carcere di Barcellona ha cercato la fuga senza riuscirci.

A segnalare l’episodio è stato il delegato nazionale OSAPP Salvatore Chillemi, che coglie l’occasione per elogiare la professionalità dei pochi agenti di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

“Per quanto è dato sapere – prosegue Chillemi – nella giornata di ieri un detenuto con problemi di natura psichiatrici ha tentato la fuga dall’ospedale di Milazzo, dove era stato condotto con scorta per effettuare una visita medica. Una volta giunto sul posto e condotto fuori dal mezzo che lo aveva tradotto, il detenuto avrebbe cercato di divincolarsi per darsi, verosimilmente, alla fuga. Solo il pronto intervento della scorta ed anche grazie al supporto dei colleghi della Polizia di Stato giunti a supporto, è stato possibile contenere l’esuberanza del detenuto che è stato successivamente ricondotto in istituto”.

Purtroppo questo spiacevole evento ha causato l’infortunio di quasi tutto il personale della scorta di Polizia Penitenziaria, che con professionalità ha, in ogni caso, contenuto l’esuberanza violenta del detenuto.

“È evidente – conclude Chillemi – come anche grazie all’ausilio della Polizia di Stato, è stata assicurata la sicurezza del servizio, mentre viene da pensare quando invece in Istituto capita che un solo agente deve assicurare il proprio mandato istituzionale con circa 50-60 detenuti tutti con problemi psichiatrici”.