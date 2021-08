Notte di Ferragosto, niente falò o assembramenti sulle spiagge siciliane

L’ordinanza della Regione Siciliana ha dettato la linea guida per la notte di Ferragosto, vietando i falò e gli assembramenti sulle spiagge. Molti siciliani, anche lungo la costa tirrenica, sono soliti trascorrere la notte in spiaggia in compagnia di amici e parenti, ma quest’anno potranno farlo rispettando le limitazioni previste anche dalle ordinanze della Capitaneria di Porto.

Così ad Oliveri il sindaco Francesco Iarrera ha pubblicato un vademecum per trascorrere serenamente la notte di Ferragosto, evitando multe e sanzioni

Oltre all’impossibilità di accendere falò, è vietato esplodere giochi d’artificio e non è consentita l’installazione di tende da campeggio sulla spiaggia. Gli animali non potranno entrare in acqua, come prevede un’Ordinanza della Capitaneria , e i rifiuti prodotti sull’arenile (bottiglie di plastica o vetro, insieme a cartoni di pizza e focaccia) non potranno essere smaltiti nei gettati carte del lungomare, perchè tale comportamento è passibile di sanzione con l’uso già sperimentato della videosorveglianza presente su tutto il territorio comunale.