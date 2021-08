Orsa Basket, definito l’arrivo dell’ala Todorovic alla corte del tecnico Filippo Biondo

L’Orsa Basket Barcellona continua la fase di definizione del nuovo roster da affidare a coach Filippo Biondo, la cui conferma è stata annunciata dalla dirigenza giallorossa. Altra conferma è quella del preparatore atletico Antonio Nania, figura storica della pallacanestro barcellonese.

Sul fronte dei giocatori, è stato definito l’acquisto in prestito di Luka Todorovic, ala montenegrina classe 2002 di 196 cm.

Luka sbarca in Italia nel 2018 alla Pallacanestro Milano 1958. La stagione successiva disputa il campionato di serie C silver con il Catanzaro Basket e partecipa anche al torneo under 18 Eccellenza Nazionale. La scorsa stagione ha militato nella Cestistica Civitavecchia, che ha partecipato ai campionati di serie C Gold e under 20 Gold.