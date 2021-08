Marchesana e Tonnarella, sequestrate alcune attrezzature balneari dalla Guardia Costiera

Alle prime ore dell’alba del giorno 12 agosto 2021 gli uomini della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Milazzo, nell’ambito dell’operazione ‘Mare sicuro’ pianificata su scala nazionale dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e coordinata a livello locale dalla Direzione Marittima della Sicilia Orientale, hanno posto sotto sequestro alcune attrezzature balneari ed una rudimentale struttura abusiva sulle spiagge dei comuni di Terme Vigliatore e di Furnari.

L’attività di polizia marittima condotta dalla Guardia Costiera ha permesso quindi di restituire alla collettività tratti di arenile abusivamente occupati da alcuni soggetti con l’intento di assicurarsi per tutta la stagione estiva un comodo spazio in prossimità della battigia.

Il personale ha accertato, infatti, che il materiale rinvenuto era stato posizionato sull’arenile e lasciato durante le ore notturne e per garantire una sorta di prenotazione del tratto di spiaggia libera, violando così le norme che disciplinano il corretto utilizzo del demanio marittimo.

Nello specifico, sono stati rimossi e sequestrati circa 20 ombrelloni e 10 tra lettini, sedie da spiaggia e attrezzatura balneare di vario genere.

La struttura abusiva, invece, occupava una superficie di circa 30 metri quadri, costituita da palizzate in legno con alcune foglie di palma impiegate per ombreggiare.

Procedendo alla rimozione delle attrezzature balneari che occupavano permanentemente il tratto di litorale, l’area interessata è stata restituita alla pubblica e libera fruizione dei bagnanti.

Nei prossimi giorni si intensificherà ulteriormente l’attività della Guardia costiera di Milazzo per vigilare sul regolare e sicuro svolgimento delle attività ludico ricreative che si svolgono in mare durante la stagione balneare e per la tutela dell’ambiente marino e costiero.