Barcellona ha ricordato il bombardamento del 12 agosto 1943 con una lapide dedicata al dott. Gaetano Bavastrelli

La città di Barcellona Pozzo di Gotto ha ricordato l’anniversario del bombardamento che il 12 agosto 1943 provocò la morte di 74 civili barcellonesi. La pioggia di bombe delle truppe alleate si abbatté sulla città del Longano, sorprendendo molti cittadini per strada. Tra essi c’era anche il dottore Gaetano Bavastrelli, che diretto all’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona, allora ubicato nella zona di Pizzo Castello, si fermò per soccorrere alcuni feriti e rimase ucciso da uno degli ordigni che vennero sganciato dagli aerei americani.

La cerimonia di oggi ha vissuto due momenti. Alle 9 il Sindaco Pinuccio Calabrò, insieme al Presidente del Consiglio Comunale Angelo Paride Pino, ad alcuni componenti della giunta ed civico concesso ed alla presenza di personale del Corpo di Polizia Municipale, ha deposto la tradizionale corona d’alloro nei pressi del Monumento ai Caduti, ai piedi delle steli che ricordano i barcellonesi caduti in guerra, tra cui anche le 74 vittime civili del bombardamento.

Subito dopo si è svolta la breve cerimonia tra via Roma e via Regina Margherita, nei pressi dell’ufficio postale, dell’inaugurazione della lapide in ricordo del dottor Gaetano Bavastrelli, strappato alla vita mentre prestava soccorso ai suoi concittadini, incurante del pericolo incombente. Al momento della scopertura della targa erano presenti alcuni eredi del dottore Bavastrelli, tra cui la nipote Sebastiana. La benedizione è stata affidato al vicario foraneo di Barcellona, padre Giuseppe Currò.

“Per ricordare quel sacrificio – ha sottolineato il sindaco Calabrò – e per onorare la memoria del dottor Bavastrelli abbiamo pensato di lasciare un segno tangibile di quella tragedia, al centro della città, per conservare la memoria di quella tragedia soprattutto per i giovani. Auspichiamo che il loro sacrificio mantenga sempre un valore forte che superi il tempo e che ricordi a noi ed alle generazioni future come la ricerca della pace ed il ripudio dei conflitti sono – e devono esserlo sempre – valori fondanti della nostra comunità e di tutta la Nazione”. Il plauso alla decisione dell’amministrazione comunale di installare la lapide in ricordo di un eroe barcellonese come il dott. Bavastrelli è stato rappresentato dal presidente del consiglio comunale Angelo Paride Pino.

La figura del dottore Gaetano Bavastrelli è stata illustrata dall’avvocato Salvatore Scilipoti, vice presidente della Pro Loco Manganaro. Riguarda la diretta Facebook della cerimonia: