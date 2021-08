A Nino Abbate, il Premio Cuba Bizantina 2021 tra le eccellenze siciliane.

Il comune di Malvagna, assessorato alla cultura e il sodalizio culturale Fogghi mavvagnoti – per lo sviluppo dei patrimoni e delle identità culturali locali – con l’obiettivo di valorizzare le vere ed autentiche eccellenze siciliane, mettendone in risalto le doti, i pregi e le peculiarità, oltre a fornire loro una grande visibilità indice il premio Cuba Bizantina 2021.

Il premio Cuba Bizantina 2021 è un riconoscimento che a partire da quest’anno viene conferito ogni anno a chi, nel proprio settore ha realizzato risultati eccezionali, cioè eccellenti.

In questa ottica, venerdì 27 agosto prossimo saranno premiati a Malvagna – nella caratteristica piazzetta di Timpa Tirrinchiuna e alla presenza di molte personalità, fra cui il sindaco di Malvagna Nino Panebianco, il segretario nazionale della Confelp Turi Orlando e lo scrittore Filippo Marotta Rizzo, ospite d’onore della serata – e i seguenti premiati: Nino Abbate, fondatore Museo Epicentro, Barcellona P.G. (ME); Antonino Brunetto, ex calciatore e allenatore Malvagna Calcio; Pucci Giuffrida, imprenditore, Cantine Al-Cantàra, Randazzo (CT); Giovanni Iozzia, giornalista e scrittore; Salvatore Labruna, medico medicina generale (CT); Antonino Locastro, direttore Banda Musicale “V. Bellini”, Malvagna (ME); Giuseppe La Motta, esperto arti visive Teatro V. Emanuele, Messina; Enzo Migneco in arte Togo, pittore di chiara fama internazionale; Daniele Perrone attore originario di S. Teresa Riva; Nino Pracanica il Kuntastorie per eccellenza; Tommaso Romano, scrittore e saggista, presidente dell’Accademia di Sicilia, Palermo; Cinzia Sciuto, folk-singer catanese; Tindara Angela Scuderi, imprenditrice, Le Delizie dell’Alcantara, Mojo Alcantara. (ME).

Il premio Cuba Bizantina 2021 rappresenta, indubbiamente, un riconoscimento unico e prestigioso, una guida affidabile per la ricerca di realtà eccellenti, che si distinguono nel loro settore di riferimento.

È il luogo dove l’eccellenza viene riconosciuta e valorizzata. Presentano la serata Maria Fassi e Mariachiara Cageggi. Allieteranno la serata “La famiglia Pezzino D.R”, Priscilla Papa e Cinzia Sciuto.