Asp Messina, si insedia il nuovo direttore sanitario Domenico Sindoni

Dopo la nomina del Commissario Straordinario dell’Asp di Messina Bernardo Alagna si è insediato il neo Direttore Sanitario dell’azienda sanitaria provinciale Domenico Sindoni.

Quest’ultimo, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in allergologia, in medicina del lavoro ed Igiene industriale e in sorveglianza medica per la radioprotezione, ha ricoperto durante gli anni diversi ed importanti ruoli all’interno dell’azienda sanitaria di Messina. E’ stato Direttore del presidio ospedaliero di Patti, poi Direttore di quello di Barcellona, più volte Direttore servizio Uoc di prevenzione e protezione, ed è stato già Direttore Sanitario dell’azienda sanitaria provinciale di Messina.

Soddisfatto il Commissario Straordinario dell’Asp Bernardo Alagna che ha dichiarato: “Sindoni oltre ad essere un dirigente che in passato ha svolto con professionalità e competenza ruoli apicali nel settore sanitario e nelle aziende ospedaliere, è un profondo conoscitore dell’Asp di Messina, delle sue peculiarità ed eccellenze, delle sue problematiche e delle professionalità che ad ogni livello operano ogni giorno all’interno dei nosocomi e dei servizi sanitari territoriali. Sindoni avrà un compito delicato: quello di garantire e tutelare il diritto alla salute dei cittadini della provincia di Messina fornendo il miglior servizio possibile. Sono convinto sia la persona adatta a ricoprire tale ruolo”.