Gli artisti dell’Isola Tobia Lab vincono le targhe Tenco 2021 con un omaggio a Rino Gaetano

L’album “Ad esempio a noi piace Rino“, realizzato dagli artisti di Isola Tobia Label riuniti nel collettivo Isola Tobia Atypical Club dal direttore artistico il barcellonese Carlo Mercandante, ha vinto le Targhe Tenco 2021 nella categoria Album collettivo a progetto.

Il progetto è stato sviluppato intorno alle personali – ma pur sempre rispettose dell’originale – interpretazioni di una scelta di brani di Rino eseguite da Porfirio Rubirosa, Jacopo Perosino, Miriam Foresti, Gerardo Tango, Vorianova, Saverio D’Andrea, Skaperol, Liana Marino, Humanoalieno, Mizio Vilardi, CubeLoose e Carlo Mercadante, con la partecipazione straordinaria di Ernesto Bassignano.

In un momento di sofferenza per il mondo della musica, questo album ha ridato nuova linfa agli artisti e agli addetti ai lavori che ha visto impegnati, facendogli recuperare l’entusiasmo, con una significativa riscoperta del valore dell’unione, della partecipazione e della condivisione, e consentendo loro di superare l’impasse del periodo.

“Ad esempio a noi piace Rino– dichiara Carlo Mercadante, direttore artistico di Isola Tobia Label originario di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – è il progetto con il quale abbiamo deciso di reagire a un periodo che poteva portarci a chiudere tutto. Non tutti gli artisti sono uguali. C’è chi è andato avanti con diritti radiofonici e biglietti venduti con anni di anticipo. Noi no. Ci siamo ‘aggrappati’ a Rino Gaetano e lo abbiano fatto per non precipitare, mettendo in campo tutte le energie e le forze che avevamo. Una produzione realizzata con 12 artisti, 10 studi, Zone Rosse e 53 elementi coordinati da uno staff che si è formato per fare bene questo lavoro e che rischiava di scomparire per via della crisi. Tutto fatto nel giro di un mese e mezzo, durante il quale se anche un solo elemento non avesse funzionato per come doveva, avrebbe fatto fallire il nostro tentativo. Ne è uscito un insieme di brani di artisti che non hanno imitato ma bensì interpretato Rino con personalità”.

“Mi sento orgoglioso poiché tutti noi di Isola Tobia Label, invece di cadere, abbiamo scelto di mettere in piedi un atto di ribellione a questo periodo così duro. Sono grato ai miei artisti – conclude infine Mercadante – che hanno mostrato spirito di condivisione, al mio staff che ha lottato con tempi e centimetri. Felice dell’amore di chi ci ha sostenuto e soprattutto grato a Rino e alle sue canzoni. Non poteva che essere lui la nostra fonte di resistenza”.

Analoga soddisfazione è stata espressa della band Vorianova di Isnello (PA), che ha interpretato il brano Cogli la mia rosa d’amore in dialetto siciliano:

“Dietro questo progetto c’è stato un grande lavoro fatto di umiltà, passione, costanza, grande impegno e tanta professionalità. Abbiamo avuto paura ad avvicinarci alla grandezza di un cantautore come Rino Gaetano, ma abbiamo sentito nello stesso tempo un enorme desiderio di portare Rino nel mondo musicale dei Vorianova, avvertendo il bisogno di cogliere il messaggio che ci ha lasciato e di raccontare la storia di una canzone che sembra la storia del nostro paese Isnello, come di tanti altri paesi della Sicilia e del Meridione. E con questa vittoria siamo felici ed onorati di aver fatto ascoltare la voce del Sud e di Rino Gaetano attraverso la nostra interpretazione”.