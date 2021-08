Sarà collocata una lapide per ricordare il dott. Gaetano Bavastrelli vittima del bombardamento del 12 agosto 1943

La Giunta comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha approvato la delibera con cui viene definita l’installazione di una lapide in ricordo del dottore Gaetano Bavastrelli, una delle vittima del bombardamento del 12 agosto 1943, che provocò la morte di tanti cittadini barcellonesi.

E’ stato lo stesso sindaco Pinuccio Calabrò a promuovere la realizzazione di una targa lapidea, che sarà inaugurata il prossimo 12 agosto, in occasione dell’anniversario della tragedia che colpì molte famiglie della città del Longano.

L’opera sarà collocata all’incrocio tra via Roma e via Regina Margherita nei pressi della sede centrale dell’ufficio postale, nel punto in cui mori il medico che stava portando soccorso ai suoi concittadini. Sul marmo sarà incisa la seguente iscrizione:

Qui, mentre prestava soccorso ai feriti durante i bombardamenti aerei alleati, perdeva eroicamente la vita il dottore Gaetano Bavastrelli, fulgido esempio di altruismo e abnegazione. La Città memore. Per onorare tutte le vittime di quella strage, giovedì 12 agosto, prima della scopertura dalle lapide, con una breve ed informale cerimonia, il Sindaco, insieme al Presidente del Consiglio Comunale e alla presenza di personale del Corpo di Polizia Municipale e di tutta l’Amministrazione Comunale, deporrà una corona floreale al Monumento ai Caduti.