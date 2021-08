E’ iniziato il Mish Mash festival 2021: oggi la seconda giornata di spettacoli nell’area marina protetta di Capo Milazzo

E’ iniziata l’edizione 2021 del Mish Mash Festival, che quest’anno cambia location per spostarsi all’interno dell’area marina protetta di Capo Milazzo. Il promontorio sul mare è stato preferito al forte trecentesco per poter consentire a tutti un accesso ancora più sicuro, confortevole, ampio e all’aria aperta, in considerazione dei recenti sviluppi sanitari.



Saranno quattro giorni di concerti, installazioni artistiche e live performance dove a farla da padrone è la musica indie, rock pop e elettronica.

Dopo l’esordio di ieri sera, con uno spettacolo dedicata al maestro Franco Battiato affidato alle “Meccaniche Celesti”, interamente prodotto da Mish Mash Festival e commissionato al compositore Michele Catania, la manifestazione entra nel vivo.

Il 9, 10 e 11 agosto saliranno sul palco i protagonisti dello scenario indipendente italiano. Quest’anno Mish Mash Festival ha deciso di portare in primo piano le più interessanti proposte del cantautorato italiano al femminile. Tra queste Margherita Vicario, sul palco di Mish Mash Festival l’11 agosto, una boccata d’ossigeno nel panorama femminile della canzone italiana, cantautrice e attrice porta in scena il suo nuovo album “Bingo”, Gaia, il 10 agosto, la voce che ha incantato il palco dell’Ariston mescolando ritmi tropicali e testi mai banali, e Ariete, il 9 agosto, musicista appena diciottenne che porta in scena veri e propri inni generazionali dalle interessanti sonorità bedroom pop.



Altri artisti che si esibiranno in questa quinta edizione di Mish Mash Festival sono: Marco Castello, giovanissimo polistrumentista siciliano già notato dal musicista e produttore norvegese Erlend Øye e astro nascente della celebre etichette indipendente italiana 42 records; Tutti Fenomeni, nome d’arte di Giorgio Quarzo Guarascio, classe ’96 vena ironica e irriverente per i suo testi lol rap arroganti ma anche un po’ sentimentali; Vipra artista poliedrico che si contraddistingue per la montagna russa emozionale che caratterizza i suoi lavori; Adriano e Marco Sindoni, entrambi vincitori alla seconda edizione della “Maratona Musicale, Support Your Local Music 2019”, organizzata dal Mish Mash Festival che li porta di diritto sul main stage della manifestazione.



La quinta edizione del Mish Mash Festival affonda le sue radici nella cultura indie italiana, pescando tra l’hip-hop, l’elettronica, il rock, il funk e l’underground per quattro giorni imperdibili di concerti, live set, installazioni, visual e performance in un luogo davvero suggestivo sospeso tra il mar Mediterraneo e le isole Eolie.

Per tutti i possessori di biglietto Mish Mash Festival il Castello di Milazzo, luogo simbolo del festival, sarà visitabile gratuitamente. Il grande spazio verde dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo verrà allestita con zona lounge, bar e chioschi per rinfrescarsi dalla calura estiva e rilassarsi di fronte al mare.