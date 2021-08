La Rete del Banco Alimentare è ormai una realtà concreta al servizio della Comunità barcellonese

La Rete del Banco Alimentare si conferma una realtà consolidata nel comprensorio di Barcellona e con grande trasparenza l’associazione “Il Pane Quotidiano Odv” a nome degli enti convenzionati ha diffusi i dati dell’attività svolta.

“Nel nostro territorio cittadino – ricorda il presidente Antonio Raimondo – la Rete del Banco Alimentare è costituita da 8 Enti convenzionati (Parrocchia Santa Maria Assunta, Parrocchia San Giovanni Paolo II- Portosalvo, Oratorio Salesiano, Figlie di Maria Ausiliatrice, La Casa di Francesco OdV, Croce Rossa Italiana, Club Radio CB – Protezione Civile; Casa Solidarietà e Accoglienza) che ogni mese ricevono e distribuiscono alle famiglie indigenti i prodotti. In questo circuito è fondamentale il contributo della Ditta Sindoni Autotrasporti che, gratuitamente, effettua il servizio di ritiro dei prodotti dal Magazzino del Banco Alimentare della Sicilia Orientale a Catania e la successiva consegna ai punti di distribuzione”.

La Rete del Banco Alimentare nel comprensorio comprende anche altre strutture site nei comuni di Patti, Rodì Milici e San Pier Niceto, che beneficiano dei servizi resi e forniscono, anch’esse, risposte ai bisogni delle loro Comunità.

Dai dati ufficiali relativi al periodo 01 luglio 2020/ 30 giugno 2021, si rileva che sono state distribuite dalle 11 realtà convenzionate oltre 170 tonnellate di prodotti per assistere, ogni mese circa 3500 persone.

“Sono numeri – sottolinea Raimondo – che danno la misura dell’impegno profuso dall’intera organizzazione del Banco Alimentare della Sicilia Orientale con gli Enti convenzionati che attraverso i loro volontari raggiungono ogni mese le famiglie bisognose per assicurare loro un piccolo ristoro ai bisogni alimentari. L’attività è stata possibile con l’impegno “silenzioso e oscuro” di tanti volontari dimostra, concretamente, vicinanza ai più deboli”.

Il Presidente dell’Associazione Il Pane Quotidiano Odv” rivolge il suo sentito ringraziamento, ricordando che sono già stati stipulati i relativi protocolli di intesa e presto alcuni progetti saranno definiti e avviati per dare all’intera Rete locale, assistenza e servizi per una più efficace azione di sostegno alle famiglie indigenti.

La “Rete della Solidarietà” si allargherà grazie anche al contributo di operatori della Grande Distribuzione Organizzata e della ristorazione, che si apprestano a formalizzare accordi con l’Associazione il Pane Quotidiano OdV per la donazione di prodotti in prossimità della scadenza o eccedenze alimentari che verranno consegnate a famiglie bisognose del nostro territorio. Una iniziativa che risponde a due grandi temi di carattere sociale: la lotta alla fame e allo spreco alimentare. Due piaghe del nostro tempo che Agenda 2030 ha indicato come obiettivi da raggiungere.