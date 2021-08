Crimini e misteri nella Sicilia del fascismo nell’ultimo libro di Franco Forte e Vincenzo Vizzini

Si dice che non si debba aspettare di aver il tempo di leggere ma che bisogna prenderselo togliendolo ad altro, con un atto di volontà, e sicuramente è tempo ben speso, ma certamente è più facile d’estate. E quest’estate c’è un bellissimo romanzo che ci aspetta: “L’uranio di Mussolini” di Franco Forte e Vincenzo Vizzini, edito da Mondadori.

Franco Forte è editor, scrittore e autore di molti bestseller, talent scout, insegnante di scrittura creativa e sceneggiatore. Ogni suo libro è un successo, l’ultimo è stato “La bambina e il nazista” (presentato anche qui a Barcellona Pozzo di Gotto poco meno di un anno fa). Vincenzo Vizzini è meno noto ma è autore di racconti gialli per Mondadori, ha scritto anche lui dei bestseller (come il manuale di scrittura creativa “Come si scrive un racconto” per la casa editrice Delos Books) ed è siciliano (nato a Noto e vive a Marina di Ragusa).

La sicilianità di Vizzini qui è fondamentale perché il romanzo “L’uranio di Mussolini” è ambientato proprio in Sicilia, principalmente a Ragusa. Si tratta di un giallo ambientato nell’estate del 1934, sullo sfondo di un progetto segreto portato avanti dal governo fascista con il fisico Enrico Fermi (che già studiava la fissione nucleare e non era ancora fuggito dall’Italia per via delle leggi razziali, che avrebbero reso la vita impossibile alla moglie ebrea) c’è un’indagine che coinvolge la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN), il Servizio Informazioni Militare (SIM), la questura di Ragusa, nobili e proprietari terrieri, monaci e suore con oscuri segreti, mafiosi e finti mafiosi, agenti segreti. Il milanese Franco Forte e il siciliano Vincenzo Vizzini diventano il milanese Franco Durante, agente del SIM appassionato di fotografia e delle teorie di antropologia criminale di Cesare Lombroso (lo scienziato che riteneva che dalle caratteristiche anatomiche di un individuo se ne potessero dedurre le potenzialità di criminale), e il siciliano Vincenzo Ibla, commissario della questura di Ragusa.

Le circa 500 pagine del romanzo partono dall’omicidio di un miliziano del MSVN, legato per motivi diversi a Durante e Ibla e coinvolto in un progetto segreto denominato Operazione Ausonia che potrebbe interessare ai servizi segreti di mezzo mondo. Durante e Ibla indagano assieme, anche se uno dei due ha un’indagine segreta da portare avanti che non può rivelare all’altro, e il rapporto tra i due è tra le cose più interessanti della storia. Nel romanzo fanno una breve comparsata il Duce ed Enrico Fermi e ha un ruolo di un certo rilievo Italo Balbo, l’ufficiale degli alpini diventato aviatore e poi Maresciallo dell’aria (il più alto grado dell’aeronautica militare) assai stimato al tempo per via del suo eroismo, per il fascino personale e la sua autonomia rispetto alle direttive di Mussolini (che secondo alcuni studiosi potrebbe spiegare “l’errore” fatale della contraerea italiana che il 28 giugno 1940 abbatté il bombardiere da lui pilotato).

L’ambientazione storica è particolarmente accurata senza mai essere pesante, la descrizione della Sicilia del tempo è assolutamente affascinante e delizioso l’inserimento qua e là di espressioni in siciliano (che piaceranno tanto a chi ha apprezzato lo stile di Andrea Camilleri e le storie del commissario Montalbano), realistiche le vicende che vedono coinvolti gli agenti segreti (principalmente il misterioso agente Smith) e accurati i riferimenti ai fatti che descrivono gli oscuri affari segreti dei Savoia (le tangenti delle multinazionali inglesi che arrivavano al re Vittorio Emanuele III per vie oscure, come ricostruito anche da studiosi come Giovanni Fasanella in libri come “Colonia Italia”, “Il golpe inglese” e “Tangentopoli nera”). Nelle 500 pagine del romanzo ci sono tanti fatti e colpi di scena, la storia è ricca di abbondanti ingredienti ben dosati come la caponata di Rosetta (uno dei personaggi più graziosi) ed è davvero coinvolgente e ben scritta.

Nel romanzo ci sono i sogni dell’Italia fascista (l’arma atomica) e il velleitarismo del fascismo stesso (dagli hangar fantasma dell’Aerodromo d’Italia alle strade di Sicilia e alle tecniche investigative sconosciute al Sud), amori segreti, tanta azione, un intreccio narrativo ben congegnato, personaggi convincenti e una bella storia. Un’ottima lettura, piacevolissima e consigliatissima, da discutere con gli stessi autori che il 5 settembre saranno a Barcellona Pozzo di Gotto, presentati ai lettori barcellonesi (e non solo) da Nino Genovese e Cristina Saja. Non potete mancare.