L’on. Villarosa: “Il silenzio della politica sull’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto”

L’on. Alessio Villarosa, deputato del gruppo misto alla Camera, è intervenuto sulla vicenda dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona, dove sono ripresi i ricoveri per casi Covid, dopo un periodo di riduzione del personale e dei servizi di assistenza essenziali per il comprensorio barcellonese

“Dall’inizio di giugno la città di Barcellona Pozzo di Gotto, ma soprattutto l’hinterland tirrenico, aspetta che il presidio ospedaliero torni alla normalità, garantendo normali accessi al pronto soccorso, adeguati ricoveri, interventi e tutto quello che un ospedale di base dovrebbe garantire ai propri cittadini. La politica locale e regionale, però, resta in silenzio davanti alle denunce ormai giornalieri attraverso i quotidiani locali. Non si hanno notizie ufficiali dagli organi preposti da tempo ormai. Continuo a non comprendere perché si permetta non solo ad un presidio come quello di Barcellona di non poter lavorare come dovrebbe, ma soprattutto che altri presidi si sovraccarichino di utenti non potendoli gestire in maniera adeguate e creando così grossi e possibilmente pericolosi danni a tutta l’utenza. Oltre al danno si aggiunge pure la beffa per i dipendenti, perché da quanto appreso sono anche bloccati da quasi un anno i compensi extra, previsti per quei lavoratori che nella prima parte della pandemia hanno deciso di prestare attivamente servizio nei centri Covid della provincia. Sono proprio quei dipendenti tanto invocati, difesi e giustamente ringraziati per aver scelto di combattere in prima linea nella lotta contro il Covid, soprattutto dalla politica, che poi però si è dimenticata di seguire, sollecitare e mantenere la promessa, di controllare se sia stato dato il giusto compenso per il rischio corso. Chiederò un incontro ufficiale ai vertici dell’ASP, affinchè venga fatta chiarezza su tutto ciò, non è più possibile attendere.”