A Rodì Milici in scena “Due al massimo” con la regia di Giuseppe Pollicina

Il teatro prova a ripartire e fra le poche compagnie che hanno avuto la forza, o forse il coraggio di andare in scena, c’è anche la “Taliarti” che sul palco di Rodì Milici ha proposto un doppio spettacolo con la voglia di tornare alla normalità.

In un cortile accogliente e col giusto distanziamento, lo spettacolo dal titolo “Due al massimo” ha portato sul palco due dei più grandi autori del 900, Luigi Pirandello ed Eduardo De Filippo. L’organizzazione è stata affidata all’associazione Solaria col patrocinio del comune di Rodì Milici e l’Unione Valle del Patrì.

Il primo ad andare in scena è stato Cecè, con la regia di Giuseppe Pollicina, che, visibilmente emozionato, ha raccontato come fosse importante per tutta la compagnia questa ripartenza dopo 543 giorni di assenza dal palco. Tre attori, Salvatore Sacco (Cecè), Salvo Maiorana (Squatriglia) e Tania Alioto (Nada) hanno regalato al pubblico un’ora di teatro classico pirandelliano e il pubblico, in un silenzio religioso ed attento, ha potuto godere del buon teatro fatto come si faceva una volta. Una sensazione inspiegabile dal saporo di antico che ha saputo coinvolgere, divertire ed emozionare.

Completamente diversa la seconda parte, dove in “Amicizia” di Eduardo, ritroviamo il regista (Giuseppe Pollicina) nel ruolo di Alberto Califano che ci trascina in un vortice di personaggi, diversi e singolari, che è costretto ad interpretare per colpa di Carolina Ciaccia (Ludovica Fazio), sorella del suo amico d’infanzia Bartolomeo (Nino Pollicina). Lo spettacolo in questo caso, dopo la sacralità di Pirandello, va in una direzione diversa. Il regista, come ha dichiarato del resto anche in apertura dello spettacolo, ha voluto farci vedere come ci siano veramente mille strade che portano al sorriso, in questo caso i personaggi sono disegnati in maniera stilisticamente opposta e l’inaspettato finale ci porta a riflettere sulla vita e sui valori dell’amicizia. In entrambi i lavori, l’ha fatta da padrone la nostra voglia di capire, fra le righe, il vero messaggio di questi testi: i rapporti umani, sono sempre come appaiono?

“Due al massimo” replicherà oggi all’atrio del Carmine a Milazzo.