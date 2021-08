Sarà presto in libreria “La Scuola Poetica Siciliana alle soglie di Dante” di Melo Freni

Tra pochi giorni sarà possibile acquistare in libreria “La Scuola Poetica Siciliana alle soglie di Dante” di Melo Freni (Giambra Editori, Agosto 2021).

La “Scuola Poetica Siciliana” alle soglie di Dante. Il ruolo dei messinesi” è il testo della conferenza tenuta nella sede centrale della “Società Dante Alighieri” in Roma il 2 dicembre 2015 nell’ambito delle celebrazioni per la nascita del poeta, avvenuta a Firenze nel 1265. E qui ripresa in occasione del settecentesimo anniversario della morte, in Ravenna 14 settembre 1321.

Melo Freni, autore siciliano di grande rilievo, è noto per la sua ultratrentennale attività giornalistica in RAI e per la sua intensa produzione letteraria che gli è valsa, fra l’altro, sette tesi di laurea e numerosi saggi critici alcune presso università straniere.

E’ presente in prestigiosi testi critici e antologie della letteratura italiana moderna e contemporanea.

Ha pubblicato Il senso delle cose (1965), La famiglia Ceravolo (Rusconi, 1980), Marta d’Elicona (Editori Riuniti, 1987), Verso la vacanza. La morte di Sciascia (Pungitopo, 1990), Le calde stagioni (Pellicanolibri, 1991), Il giardino di Hamdis (Sellerio Editore, 1992), Un amore a Spoleto (Pellicanolibri, 1993), La valle della luna (La Spiga, 1994 – Giambra Editori, 2016), La favola del paese cambiato (SEI, 1995), Il divano (Sellerio Editore, 2000), Al limite della ragione – Dalla Sicilia senza ironie (RAI-ERI, 2003), Le mie Eolie (Siciliano, 2004), Severino e il cardinale (Sciascia Editore, 2006), Le stanze dell’attesa (Viennepierre, 2007), Caro Luigi, Lettere dalla Sicilia (Pellegrini Editore, 2009), Sulle tracce del giorno – Un giallo in Sicilia (Agra, 2009), Leggere “Il Gattopardo” (Dario Flaccovio Editore, 2009), Riscatto (Paoline, 2013), Graffiti Siciliani (Giambra Editori, 2017).

In copertina: Ritratto di Dante, in età matura, che figura nel Codice 1040 conservato nella Biblioteca Riccardiana di Firenze.