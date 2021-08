Il Minibasket Milazzo è stata iscritta al campionato in serie C Silver Sicilia

Il Minibasket Milazzo riprende l’attività agonistica dopo un anno di stop e lo fa dalla serie C Silver, il campionato regionale che consente l’accesso alla fase nazionale per la promozione in serie B. La nuova organizzazione del basket dilettantistico ha infatti previsto la formazione di un torneo di serie C Gold Sicilia-Calabria, che vedrà impegnate l’Orsa Barcellona e gli Svincolati Milazzo e che assegna un posto direttamente in serie B. Parallelamente è stato costituito anche un campionato di serie C Silver, che vedrà ai nastri di partenza ci sarà proprio il Minibasket Milazzo.

La conferma ufficiale è arrivata nei giorni scorsi e riconosce l’impegno della società mamertino più longeva, da sempre impegnata sul territorio soprattutto nell’attività giovanile. Nella prossima stagione il team del presidente Nello Principato sarà impegnato con la prima squadra in C Silver e gli altri campionati di categoria del movimento giovanile.

“Per la C Silver – dichiara Massimo Sigillo – si sta lavorando alacremente per allestire un roster che coniughi la filosofia societaria, ovvero premiare i giovani locali e l’inserimento di pedine importanti nei ruoli chiave. A tal proposito, in accordo con la dirigenza, la linea futura vedrà tra i protagonisti molti dei giovani delle squadre giovanili che saranno aggregati al team di vertice. Dopo la lunga pausa dettata dalla pandemia il Minibasket Milazzo si presenta ai nastri di partenza con più grinta che mai e con una organizzazione societaria di prim’ordine. L’appuntamento è per i tesserati a partire dal 25 agosto prossimo con delle iniziative dedicate ai nostri giovani“.