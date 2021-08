Barcellona, si sposta sui social la polemica sull’approvazione del piano tariffario Tari

L’approvazione del regolamento della Tari, la tassa sui rifiuti, ha innescato un’accesa polemica tra maggioranza ed opposizione, che dall’aula del consiglio comunale si è spostata prima sulla stampa e adesso sui social network.

Proviamo a ricostruire la vicenda che si è innescata dopo la seduta consiliare del 30 luglio, conclusa con l’approvazione del provvedimento che rimodula la tariffazione. I consiglieri d’opposizione, con diverse prese di posizione, hanno contestato il contenuto del provvedimento, denunciando una riduzione degli sconti previsti per chi conferisce presso il CCR di Sant’Andrea, ed i tempi stretti di trasmissione della delibera, che avrebbe di fatto limitato la possibilità di modifica da parte dell’opposizione consiliare. Da consigliere del PD David Bongiovanni e dal gruppo di Città Aperta è arrivata la richiesta di un confronto pubblico per spiegare le modifiche ai cittadini, con le conseguenze dei provvedimento sui bilanci familiari.

Il confronto si è poi spostato sui social. Particolarmente accesa è stata la polemica tra il capogruppo consiliare di Città Aperta, Antonio Mamì, ed il sindaco Pinuccio Calabrò.

L’esponente dell’opposizione ha pubblicato un post con cui ha dettagliato le ragioni delle contestazioni mosse al provvedimento approvato dalla maggioranza. In sostanza, secondo l’analisi del consigliere Mamì, oltre al danno di una riduzione dello sconto del 40 per cento rispetto al passato, si registra la beffa della retroattività del provvedimento al 2021. “Se l’amministrazione era consapevoli di questi tagli, ha fatto una scelta scellerata avallata dalla maggioranza. Se invece non ne era consapevole, nè ne erano consapevoli i consiglieri di maggioranza, significa aver abdicato al proprio ruolo a danno di tutti i cittadini”.

La risposta del primo cittadino è arrivata sul suo profilo personale con un tono che ha innescato ulteriori polemiche, con gli interventi pro amministrazione degli assessori Roberto Molino e Paolo Pino, ma anche della consigliera Ilenia Torre a supporto della tesi dell’opposizione. Duro è stato il confronto tra lo stesso Mamì e l’esperto del sindaco, già assessore al bilancio, Dario Paterniti.

