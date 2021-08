Venerdì 6 agosto a Calderà inaugurazione della targa in ricordo della Tonnara e presentazione del libro “Pescatore di rime”

Venerdì 6 agosto, a partire dalle 19.30, doppio appuntamento per ricordare la vecchia Tonnara di Calderà. Già esistente nel 1442, dopo un periodo di ripresa dell’attività verso la metà del Settecento e nel Novecento, la Tonnara fu trasformata in stalla per poi, a partire dagli anni Ottanta, essere definitivamente demolita.

Sul luogo in cui essa sorgeva, in piazza delle Ancore, sarà inaugurata una targa in suo ricordo a cura della Pro Loco “Alessandro Manganaro”. A relazionare sulla sua storia e su quella della Tonnara di Milazzo sarà Gino Trapani, presidente onorario della Pro Loco.

Nel corso della serata saranno esposte anche una riproduzione del quadro “La mattanza” di Giovanni Biondo e una serie di fotografie sui pescatori delle Tonnare di Calderà e Milazzo.

Nell’ambito dello stesso evento, organizzato anche in collaborazione con l’associazione “TonoSoleMare, sarà presentato il libro “Il Pescatore di Rime” scritto da Giuseppe Maio ed edito dalla casa editrice Kimerik. A relazionare sul testo sarà il critico d’arte Andrea Italiano, mentre modererà l’incontro Elena Grasso.