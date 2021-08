Approvate dalla maggioranza le tariffe Tari che riducono gli sgravi per i cittadini: l’opposizione chiede un confronto pubblico

L’approvazione del piano finanziario TARI, del Regolamento per la determinazione delle tariffe TARI e della determinazione delle tariffe stesse, nonché la rimodulazione delle tariffe del servizio acquedotto, durante la seduta consiliare del 30 luglio scorso, ha accesso il dibattito con inevitabili proteste da parte dell’opposizione consiliare.

I consiglieri del movimento Città Aperta, Antonio Mamì, Raffaella Campo e Gabriele Sidoti, dopo aver evidenziato insieme ai colleghi dell’opposizione il ritardo con cui i documenti sono giunti all’analisi delle commissioni, hanno contestato la decisione di ridurre la agevolazioni nel regolamento tariffario della tassa rifiuti per i cittadini virtuosi che conferisca la differenziata presso il centro comunale di raccolta di Sant’Andrea.

Il nuovo regolamento TARI – si legge in una nota – approvato dalla maggioranza con i soli voti contrari dei Consiglieri Campo, Mamì, Bongiovanni, Scolaro, Sidoti e Torre, di fatto sostituisce il precedente e cancella parte delle riduzioni previste per chi adotta comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata. Ciò che penalizza gli utenti è anche la decisione di rendere retroattivo il provvedimento, con un taglio delle agevolazioni esistenti che avrà effetto già da quest’anno. In particolar modo chi, diligentemente, ha sempre differenziato i proprio rifiuti, portandoli al Centro Comunale di Raccolta, si vedrà tagliare il proprio beneficio del 40% anche per i rifiuti conferiti quest’anno. Lo stesso avverrà per chi ha diligentemente applicato il compostaggio domestico.

“Siamo all'assurdo – afferma Mamì - l'Amministrazione Calabrò, invece di premiare i virtuosi, li penalizza!”

“La cosa ancor più sconcertante – continua il consigliere Mamì – è stato constatare che i primi a non conoscere i provvedimenti sono proprio il Sindaco e gli Assessori, apparsi impreparati e ignari delle conseguenze che le deliberazioni avranno sulle tasche dei cittadini. Di fronte al livello del dibattito, al totale appiattimento della maggioranza su questo atteggiamento sconsiderato dell’amministrazione, agli interventi sconclusionati dell’esperto al bilancio Paterniti, all’assenza delle ditte preposte all’elaborazione delle tariffe e a parte dei dirigenti, l’unica protesta possibile è stata quella di abbandonare l’aula, facendo mancare il numero legale, posto che sin dall’inizio la maggioranza non era riuscita ad assicurare neanche i numeri minimi affinché si tenesse la seduta”.

Le consigliere del gruppo misto Melangela Scolaro e Ilenia Torre hanno così motivato la loro scelta di non votare il provvedimento: “Venerdì 30 luglio in Consiglio comunale si è consumata una pagina molto triste della vita amministrativa barcellonese, che possiamo definire imbarazzante per la palese inconsapevolezza del Sindaco e della Giunta in ordine a provvedimenti fondamentali per la vita dell’ente e dei cittadini, come spazzatura e acqua. Ignari del contenuto del Regolamento Tari, documento prettamente politico, in cui vengono individuati metodi di calcolo delle tariffe e agevolazioni, innanzi alle contestazioni dai consiglieri in ordine alla mancata riproposizione di alcuni benefici, è palesemente emerso come il regolamento stesso non sia stato nemmeno preso in considerazione da chi avrebbe dovuto seguirne e curarne l’elaborazione, effettuando le scelte politiche necessarie. Quanto alle tariffe, la maggioranza consiliare ha approvato un provvedimento che aggrava la già difficile situazione, con aumenti anche per le utenze domestiche e che, addirittura, riduce di quasi la metà lo sgravio che, fino ad oggi, ha premiato i cittadini virtuosi che conferiscono al CCR , per di più con decorrenza retroattiva ovvero dal I gennaio 2021. Un’occasione persa di confronto su temi così importanti ha prodotto i suoi cattivi frutti: provvedimenti dannosi per i cittadini approvati nella più totale assenza dell’amministrazione. Aggiungiamo che mai si era assistito ad uno scaricabarile così puerile sugli uffici“. Le due consigliere hanno integrato la loro posizione dopo l’intervento dell’esperto Paterniti, che attraverso le pagine di un quotidiano locale aveva accusato di demagogia e ostruzionismo i Consiglieri comunali d’opposizione: “L’esperto del Sindaco, ancora una volta, piuttosto che rispondere con argomentazioni tecniche ed oggettive ai quesiti dei Consiglieri, addirittura – questa volta – si è preso la licenza di muovere accuse che oltre ad essere del tutto fuori luogo, esulano dal Suo ruolo. Chiediamo al Sindaco di intervenire con forza e tempestività per stigmatizzare questo atteggiamento, che sarà portato all’attenzione degli organi di controllo e garanzia, disponendo l’immediata revoca del Dott. Dario Paterniti. Nel contempo invitiamo il Sindaco ad assumersi la responsabilità politica del proprio operato. I provvedimenti approvati in aula determineranno l’aumento di alcune delle tariffe che i cittadini saranno chiamati a pagare. Non è possibile dire – come è stato fatto – che si è trattato di una scelta tecnica degli uffici, la scelta è stata politica e la Città deve esserne messa a conoscenza!“.

Il consigliere del Pd David Bongiovanni, attraverso 24ive.it. ha invece chiesto un confronto pubblico con l’amministrazione comunale per fare chiarezza della scelte che riguardano il regolamento Tari: “Il sindaco e la sua giunta devono assumersi la responsabilità di una decisione politica, quella di anticipare al 2021 i provvedimenti che penalizzano i cittadini virtuosi, con una riduzione del 40 per cento della sgravio per chi conferisce al CCR, e di rinviare al 2022 le decisioni sul piano Tari che dovrebbero ottimizzare il servizio. Serve chiarezza agli occhi dei cittadini e ciò può avvenire solo con un pubblico confronto, che chiediamo ufficialmente al primo cittadino, alla presenza della stampa e dei cittadini”.