Basket, l’Orsa Barcellona riparte dalla serie C Gold Sicilia-Calabria

L’Orsa Basket Barcellona è stata inserita nel girone siculo-calabro della serie C Gold.

Dopo la tormentata stagione 2020-2021, conclusa in anticipo per la pandemia, per la scelta delle dirigenza di non partecipare alla prosecuzione del torneo siciliano, l’Orsa Barcellona era stata inizialmente inserita nella lista della serie D. La Lega ha adesso accolto la domanda di ripescaggio nella nuova serie C Gold sicula-calabra.

“Accogliamo con soddisfazione la decisione della Lega. Nei prossimi giorni verrà resa nota la composizione dello staff tecnico e il roster con cui si prenderà parte alla serie C Gold e all’under 19 eccellenza”.

Nel girone sono stati inserite le seguenti formazioni: