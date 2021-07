Barcellona, il centro antiviolenza Frida Kahlo non si ferma nel periodo estivo

Il Centro Antiviolenza “Frida Kahlo” di Barcellona Pozzo di Gotto continuerò a garantire anche nel periodo estivo l’accoglienza ed il supporto a chi subisce ogni forma di violenza di genere.

La sede di via Dante Alighieri n. 31 seguirà il regolare orario di apertura anche durante il mese di agosto (dalle 8.30 alle 20.30), con la reperibilità telefonica al 327 9879516 garantita h24.

“Pur rispettando e comprendendo chi fa una scelta diversa, abbiamo deciso – afferma Francesca Pantè, presidente di Frida – che Frida garantirà l’accoglienza e l’apertura della sede senza interruzione anche per il mese di agosto, così come è avvenuto negli anni precedenti. I percorsi di libertà intrapresi, grazie al supporto della nostra équipe, specificamente formata per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, non saranno sospesi. Allo stesso modo, i nuovi contatti da parte di donne che vivono o hanno vissuto una relazione violenta riceveranno il supporto richiesto e quindi un’eventuale attivazione di un percorso di autodeterminazione”.

Il Centro Antiviolenza, coordinato dall’assistente sociale Lucia Crisafulli, ha un’équipe multidisciplinare ed offre gratuitamente diversi tipi di supporto. L’accoglienza telefonica: al numero di reperibilità 327 9879516 (h24) rispondono operatrici all’ascolto che hanno seguito uno specifico percorso di formazione per saper “leggere” e accogliere la richiesta di chi telefona.

Un altro supporto fondamentale per l’assistenza richiesta da chi si rivolge al centro antiviolenza è quello dei colloqui di ascolto e accoglienza, tipicamente sociali, che vengono svolti dalle operatrici e dalle assistenti sociali presso la sede di Frida, garantendo anche la giusta riservatezza. E’ stata creata una stanza denominata “Una stanza tutta per sé” (dal titolo di una famosa opera di Virginia Woolf) in cui tali colloqui si svolgono e nelle quali le donne sono libere di esprimersi e di autodeterminarsi. Questo tipo di accoglienza, anch’essa gratuita, si compone di incontri strutturati secondo una specifica metodologia, volti a elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza.

A chi ne fa richiesta vengono offerti anche altri tipi di supporto: la consulenza psicologica con la dott.ssa Caterina Fazio e la dott.ssa Stefania Giunta; la consulenza legale con l’avv. Rita Ielasi e il supporto ai minori vittime di violenza assistita grazie alla consulenza della dott.ssa Valentina Ilacqua. Diverse sono le operatrici e le assistenti sociali presenti nel percorso di autodeterminazione della donna, garantendo alla stessa anche supporti di orientamento al lavoro e all’autonomia abitativa, ma anche affiancando le donne nelle attività di necessità, come visite mediche, udienze nei tribunali, ecc.

Nel percorso sociale globale, di cui si occupa anche l’assistente sociale dott.ssa Anna Pantè, alcune volte è stato necessario attivare l’Ambasciata rumena grazie all’intervento della dott.ssa Ionela Ivascu, operatrice ma anche mediatrice linguistica della già citata équipe. A tal proposito, si evidenzia che il Centro Antiviolenza garantisce anche la mediazione linguistica per le lingue rumena, francese, inglese e da quest’anno anche spagnola.

Frida però non gestisce solo il Centro Antiviolenza del territorio, ma più in generale è anche un’associazione che crea, secondo i principi del femminismo e della sorellanza, attività in cui ciascuna persona può esprimersi liberamente e autodeterminarsi. Basti ricordare gli eventi sociali e culturali, che hanno subito un rallentamento solo lo scorso anno, a causa della pandemia. Frida non opera in modo isolato, infatti fa parte della Rete Nazionale Antiviolenza “Frida Kahlo”, della rete nazionale REAMA, della rete regionale Gruppo Zero ed è partner di Chayn Italia APS.