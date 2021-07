Barcellona: attestato di merito ai “centisti” degli istituti superiori nel ricordo di Giuseppe Milone

Si è concluso ieri sera la cerimonia di consegna degli attestati di merito agli studenti della scuole barcellonesi che si sono distinti nella prova finale del loro percorso di studi. Dopo la giornata dedicata ai ragazzi della scuole secondarie di primo grado, nella seconda giornata sono stati protagonisti gli studenti della scuole superiori, che hanno superato l’esame di Stato con il massimo dei voti, in alcuni casi accompagnata anche dalla lode.

Guarda il video della diretta su Facebook

L’assessore alla Pubblica Istruzione Viviana Dottore, insieme al sindaco Pinuccio Calabrò, ha condotto la serata iniziata con un toccante ricordo dedicato al giovane Giuseppe Milone, studente dell’Itis-Lssa Copernico prematuramente scomparso, a cui è stato tributo un omaggio con la consegna della pergamena alla dirigente Laura Calabrò, che l’ha ritirata a nome dei familiari, ancora toccati dalla tragedia.





La cerimonia è proseguita con la premiazione dei ragazzi (consulta l’elenco completo), a cui è stato consegnato non solo l’attestato, ma anche un libro, come già accaduto per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado.