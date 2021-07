Oliveri, biglietti delle giostre gratis ai più giovani impegnati nella cura del decoro cittadino

L’Amministrazione comunale di Oliveri, guidata dal sindaco Francesco Iarrera, lancia una nuova iniziativa per educare soprattutto i giovani alla civiltà e al rispetto del bene comune.

A quattro bambini che hanno raccolto altrettanti sacchi di rifiuti dalla spiaggia sono stati consegnati quattro blocchetti per salire sulla giostre allestite sul lungomare Cristoforo Colombo.L’iniziativa proseguirà nei prossimi giorni.

“Metti tutto assieme – commenta Iarrera – e ti ritrovi con un sistema semplice per costruire adulti migliori di come siano stati noi. Il gioco è sempre aperto e possono partecipare tutti. Qualunque ragazzo porterà un sacchetto riceverà in premio un blocchetto per le giostre”