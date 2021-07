Barcellona, consegnati gli attestati di merito ai ragazzi delle Secondaria di Primo grado: oggi tocca ai centisti

Nella cornice della villa Primo Levi, davanti all’ingresso del Teatro Mandanici, l’amministrazione comunale ha consegnato gli attestati di merito agli studenti della scuole secondarie di Primo grado, che hanno concluso la prima parte del loro percorso scolastico con il massimo dei voti.

GUARDA IL VIDEO DELLA CERIMONIA

L’iniziativa, organizzata dall’assessorato alla pubblica istruzione, ha visto premiati i ragazzi non solo con una pergamena, ma anche con un libro, grazie alla scelta dell’assessore alla pubblica istruzione Viviana Dottore, che ha condotto la serata: “L’idea di donare un libro, anzichè una medaglia ricordo – spiega la Dottore – è nata dalla consapevolezza di quanto sia importante spingere i ragazzi verso la lettura, per migliorare il loro bagaglio culturale in vista dei prossimi importanti passaggi della loro formazione. Abbiamo coinvolto tutte le librerie di Barcellona per raggiungere questo obiettivo”.

La cerimonia ha visto la presenza del sindaco Pinuccio Calabrò, che si è complimentato con i ragazzi: “Si tratta di un passaggio della vostra vita, in un periodo difficile per la pandemia. Dovrete continuare ad impegnarvi nello studio e nella lettura, per raggiungere i vostri obiettivi”.

La consegna è stata affidata ai dirigenti degli istituti comprensivi, Franca Canale dell’IC B. Genovese, Carmen Pino dell’IC Verga, Patrizia Italia dell’IC D’Alcontres, Maria Pina Da Campo dell’IC Militi e la delegata di Felicia Olivieri dell’IC Foscolo, Angela Iannelli.

Stasera nella stessa location è in programma la cerimonia di consegna degli attestati di meriti agli studenti della scuole secondarie di Secondo grado, che hanno ottenuto il 100 agli esami di maturità.