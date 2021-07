Oliveri, sarà riqualificata l’area fitness, il campo da tennis e la piazza di via Sciascia

La giunta comunale di Oliveri ha approvato tre progetti di riqualificazione che riguardano l’area fitness, il vecchio campo da tennis e la piazzetta di Via Sciascia.

Le proposte, a firma dell’assessore ai lavori pubblici e allo sport Rosa Alessandro, prevedono degli interventi che vadano incontro alle nuove esigenze dei cittadini, che oggi quanto mai, necessitano di spazi aperti in cui potersi aggregare e praticare attività sportive.

“Gli spazi aperti sono indispensabili alle necessità dei cittadini. Per questo abbiamo deciso di intervenire sulle tre aree con delle novità che le renderanno più accoglienti e decorose – afferma entusiasta l’assessore Rosa Alessandro – I primi due interventi prevedono la riqualificazione di strutture sportive: l’area fitness verrà migliorata con spazi verdi ed elementi identitari. Tornerà anche il tennis: infatti, questo sport tanto amato e apprezzato dai più, da tanti anni non era più praticabile a causa della mancanza del campo da gioco. Infine, verrà creata una nuova piazzetta in via Sciascia, al cui centro sarà installato un bellissimo elemento artistico”.

Il sindaco di Oliveri, Francesco Iarrera sottolinea come questi interventi non costeranno nulla ai cittadini di Oliveri: “Per realizzare queste opere, infatti, abbiamo scovato vecchi residui di vari mutui inutilizzati. Erano somme ferme li da vent’anni. Le opere saranno completate in pochi mesi con il solito obiettivo di rendere Oliveri più bella ed a misura d’uomo”.