L’Agricooltour Festival 2021 farà tappa anche a Barcellona Pozzo di Gotto

L’azienda agricola di Barcellona Pozzo Di Gotto “La Zappa ed il Lombrico” ospiterà venerdì 30 luglio il concerto acustico del cantautore Claudio Cirillo

L’Agricooltour festival passa nuovamente dall’azienda agricola La zappa e il lombrico con il concerto di Claudio Cirillo, che proporrà una particolare esibizione in acustico da ‘one man band’!

L’evento si svolgerà venerdì 30 luglio nel cortile del punto vendita di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e avrà inizio alle 19:30 con un aperitivo per il quale è previsto un ticket. L’ingresso al concerto è invece gratuito.

La zappa e il lombrico è un’azienda con una lunga tradizione nel biologico e con un negozio di prodotti bio, che vengono consegnati anche a domicilio utilizzando mezzi ecologici, quali bici e furgone a biogas. Inoltre, novità recente, la clientela ha la possibilità di acquistare deliziosi piatti da asporto.

Claudio Cirillo, cantautore e polistrumentista romano, ha cominciato presto ad esibirsi live e, tra il 2018 e il 2020, ha viaggiato per l’Europa come artista di strada passando per Germania, Olanda, Svezia, Inghilterra, Scozia, Repubblica Ceca, Spagna e Portogallo. Lo scorso anno ha pubblicato il suo primo EP Puzzle (autoprodotto), che racconta in 5 tracce le diverse sfaccettature dell’amore con un tono fresco e leggero, sebbene riflessivo e poetico.

L’Agricooltour festival proseguirà con tappe in Sicilia, Molise e Piemonte, fino ai primi giorni di settembre.