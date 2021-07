Città Aperta diffida l’ASP Messina: “Riattivare il servizio di sterilizzazione a Barcellona”

I Consiglieri comunali del movimento Città Aperta Antonio Dario Mamì, Raffaella Campo e Gabriele Sidoti hanno diffidato formalmente l’ASP di Messina per la mancata riattivazione del servizio di sterilizzazione nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

“L’ambulatorio veterinario di Via S. Andrea è stato chiuso 7 anni fa poiché l’Asp lamentava l’inidoneità dei locali comunali. Dopo varie interlocuzioni, nel 2018 il Comune di Barcellona ha allestito a proprie spese nuovi locali, ma paradossalmente il servizio è stato sospeso dopo un solo giorno di attività. Attraverso la diffida, inviata per conoscenza all’Assessorato Regionale e al Sindaco di Barcellona, chiediamo anche un incontro con i rappresentanti dell’Azienda al fine di esaminare i diversi aspetti relativi ad un fenomeno che sul territorio ha raggiunto ormai livelli allarmanti, come testimoniano i continui ritrovamenti di cuccioli, presi in carico dai volontari ormai allo stremo”.

“Le Istituzioni non possono più permettersi di ignorare il problema – sottolinea Raffaella Campo – perchè ci sono obblighi di legge ben precisi che devono essere rispettati e che segnano il confine tra un paese civile e uno incivile. La Regione ha recentemente stanziato fondi ad hoc, all’Ars è stata istituita una “commissione randagismo”, presieduta tra l’altro dal deputato barcellonese Calderone, eppure tutto è fermo. Anche l’Amministrazione comunale, interpellata con diverse interrogazioni, sembra non avere ben chiari i termini del problema, che ha pesanti ricadute economiche per il Comune, costretto ad intervenire a posteriori per provvedere alla cura, allo stallo e al sostentamento dei randagi”.