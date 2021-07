Terme Vigliatore, “Orizzonte Comune” presenta la sua proposta in vista delle amministrative

Quando tutto sembrava definito in vista delle elezioni amministrative del 10 ottobre, c’è sottotraccia e di un certo livello culturale e politico, chi non si arrende all’esito delle prossime elezioni che tutti danno per sicuro e si presenta pubblicamente con un proprio comunicato stampa. “Il livello di allarme si raggiunge quando lo scadimento etico della politica non è neppure più percepito come dannoso (Carlo Maria Martini) “ . A scriverlo è stato il grande teologo e biblista scomparso qualche tempo fa e i componenti di “Orizzonte comune” lo fanno proprio. I coordinatori Anna Elisa Imbesi, che ne è portavoce ed è stata assessore con la giunta Munafò, Peppe Aliquò, Agnese Calabrò, Sebastiano Genovese e Nino Sottile. Ecco il testo del comunicato.

“Un’iniziativa nata dal senso di responsabilità civile di un gruppo di cittadini accomunati dall’obiettivo di favorire la presentazione di una proposta politica aggregante ed inclusiva che contribuisca al buon governo della città.

Orizzonte Comune è un gruppo aperto a tutti i cittadini che condividono la necessità di un modo diverso di fare politica, con l’intento di porre le basi per una campagna elettorale incentrata finalmente sui temi concreti e sui programmi, piuttosto che sulla mera ricerca del voto casa per casa, che spesso degenera in pura lotta di potere per il potere.

Si impegna, pertanto, ad accendere il dibattito pubblico e la partecipazione attiva dei cittadini, oggi pressoché assenti, organizzando nelle prossime settimane incontri pubblici su problematiche di primario interesse comunale e comprensoriale, che da decenni attendono soluzioni dignitose e lungimiranti, invitando sin da ora alla partecipazione le forze politiche, economiche e sociali che hanno a cuore le sorti della città”. Una voce nuova che si propone . E’ apprezzabile questa iniziativa e forse non sarà l’unica, ma la geografia politica di Terme Vigliatore è molto chiara a tutti e sarà difficile scardinare la potenza politica del gruppo che a breve si presenterà e che si basa su tre gruppi politici: uno fa capo al sindaco molto conosciuto…che si riproporrà, uno fa capo all’onorevole Pino Galluzzo e cioè a Diventerà Bellissima che già ha presentato ufficialmente i propri appartenenti al nuovo soggetto politico che si proporrà e l’altro all’onorevole Tommaso Calderone di Forza Italia. Certo dei dodici consiglieri, solo otto potranno accedere al consesso politico, gli altri quattro dovrebbero venire dalla minoranza dell’altro soggetto politico che si proporrà. Notizie dei giorni scorsi, si parla di una seconda lista legata al sindaco che si riproporrà in modo da avere tutto il consesso politico dalla propria parte ma non è detto l’ultima parola. La nascita di “Orizzonte comune” e la probabile lista che potrebbe accomunare tutti insieme i “cinquesei” e altre forze politiche locali, potrebbe portare alla nascita di un vero gruppo di opposizione. Nelle prossime settimane se ne saprà di più sicuramente.