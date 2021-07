Santa Lucia del Mela, inaugurato il parco giochi inclusivo per bambini con qualsiasi abilità motoria

Un luogo di aggregazione inclusivo per i bambini, attrezzato con giochi fruibili da tutti, è stato inaugurato nell’area del parco urbano di Santa Lucia del Mela.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Sciotto, consentirà la fruibilità dello spazio e dei giochi a tutti i bambini con qualsiasi abilità motoria e cognitiva, senza la necessità di ricorrere ad un adattamento del gioco o all’aiuto da parte degli adulti. L’inaugurazione è stata coordinata dall’assessore Benedetto Merulla.

“In una società che spesso corre, anche e soprattutto in modo disordinato – si legge sul profilo facebook del Comune – con la conseguenza di non ben attenzionare gli aspetti essenziali della vita è compito di un’Amministrazione adoperarsi per il benessere di tutti i bambini garantendo essenzialmente il diritto al gioco. Attraverso una progettazione attenta, incentiviamo i più piccoli e le loro famiglie a costruire nuove relazioni, promuovendo l’inclusione sociale nel modo più bello: quello del gioco all’aria aperta. Questo è solo un primo passo in tale direzione consapevoli che bisogna sempre fare di più”.

La serata è stata animata dallo showman Luciano Fraita e dal gruppo delle animatrici di Fantasylandia.