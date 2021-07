L’Igea 1946 prende forma: dopo Max Lucarelli in arrivo anche il terzino Gabriele Franchina

Prende forma l’Igea 1946, che sotto la guida del tecnico Peppe Alizzi, affronterà il prossimo campionato di Eccellenza.

Dopo le conferma di Maurizio Dall’Oglio, Antonio Isgrò, Riccardo Cassaro e Tonino Longo, il presidente Stefano Barresi insieme alla dirigenza sta lavorando sui nuovi arrivi in giallorossi. Negli ultimi sette giorni è stato definito il ritorno in giallorosso del centrocampista Fabio Presti, che aveva già vestito la maglia dell’Igea Virtus e ha poi definito l’accordo con il trequartista Maximiliano Lucarelli, uno dei calciatori più richiesti dalle società di serie D. Lucarelli, di origini argentine ma barcellonese d’adozione, nelle ultime quattro stagioni ha militato tra le fila del Biancavilla con la cui maglia ha giocato sia in Eccellenza che in quarta serie. In carriera, dopo aver cominciato nelle giovanili della Promosport Barcellona, ha vestito le casacche di: Mazzarrà, Rocca di Caprileone, Milazzo, Afragolese e appunto Biancavilla, tra Promozione, Eccellenza e Serie D. Un giocatore dunque di grande spessore che innalzerà il livello della rosa a disposizione di mister Peppe Alizzi

Nelle prossime ore è invece atteso l’annuncio dell’ingaggio del terzino Gabriele Franchina, ex Sant’Agata Militello, che già domani potrebbe essere ufficializzato con la casacca giallorossa dell’Igea 1946.

Continuano le trattative per le conferme di alcuni elementi che nella passata stagione hanno ben figurato in giallorosso, a partire da Assenzio. Si dividono le strade invece con Crifò e Carrello.