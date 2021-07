Fogna a cielo aperto sulla spiaggia di Spinesante segnalata dai lettori di 24live

Due distinte segnalazioni in redazione hanno messo in evidenza uno sversamento di liquami fognari sulla spiaggia di Spinesante, all’altezza dell’inizio della passeggiata a mare della frazione balneare di Barcellona Pozzo di Gotto.

Le immagini inviata dai nostri lettori sono eloquenti e non lasciano spazio alle interpretazioni. “Stavo raggiungendo la spiaggia per fare un bagno a Spinesante, ispirato anche da uno stupendo tramonto, ma ho purtroppo dovuto rinunciare per il ruscello maleodorante di pura fogna presente sull’arenile”.

Analoga riflessione è stata inviata da un altro lettore: “Dopo una splendida giornata di sole alle 19 è iniziata a sgorgare acqua di fogna tra i massi. La conseguenza immediata è stata l’abbandono della spiaggia da parte dei bagnanti, vista la puzza insopportabile prodotta dallo stesso ruscello”.