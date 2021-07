Barcellona, cambio al vertice della III Commissione consiliare: Mamì eletto dopo le dimissioni di Abbate

La dimissioni dall’incarico di presidente della III commissione da parte del consigliere Giuseppe Abbate, eletto nella lista Prima il Territorio in quota Lega, hanno prodotto un importante modifica all’assetto politico degli organi di sottogoverno di palazzo Longano.

La decisione di Abbate, motivata ufficialmente da impegno personali, ha infatti portato un esponente dell’opposizione, l’ex candidato a sindaco Antonio Mamì del gruppo Città Aperta, alla guida dalla stessa commissione, che si occupa soprattutto dei provvedimento contabili trasmessi al civico consesso dall’amministrazione comunale. Tre sono stati i voti per Mamì, due per Gianfranco Benenati e due schede bianche. Nel ruolo di vice presidente è stato eletta la rappresentante di Diventerà Bellissima, Agostina Recupero, che nella seconda votazione ha ottenuto quattro preferenze, a fronte delle due per Benenati e di altrettante schede bianche.