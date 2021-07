Il movimento Cinquesei rilancia il suo progetto politico per Terme Vigliatore

Il movimento Cinquesei sarà presente alle prossime elezioni amministrative di Terme Vigliatore, previste in autunno. Nell’annunciare la decisione, il presidente Nino Chiofalo ha ripercorso gli ultimi sette mesi, dopo la sfiducia al sindaco Domenico Munafò, che il movimento ha fortemente contrastato fino alla fine con l’intervento del consigliere Giovanni Zanghì.

“Abbiamo cercato fino agli ultimi minuti – ricorda Chiofalo – di ricucire lo strappo politico tra il sindaco e gran parte della sua maggioranza, perché ritenevamo che per il bene di terme Vigliatore in un momento storico delicato fosse stato meglio un sindaco senza maggioranza che il commissario. Sfortunatamente i fatti ci hanno dato ragione e adesso ci ritroviamo un paese da rifondare, un paese senza guida che è pronto a sprofondare su se stesso, che solamente grazie al costante impegno degli operai comunali è riuscito a non far mancare mai beni di prima necessità per la comunità. Chiunque sarà chiamato ad amministrare questo Comune è atteso da un grande lavoro, dove l’impegno e La competenza potrebbero da sole non bastare. Servirà una spinta forte, da politici, associazioni, liberi cittadini, per rilanciare Terme Vigliatore dove merita”.

“Con l’approssimarsi delle elezioni – sottolinea il movimento Cinquesei – ci sarà il solito corteo di persone e politici che dicono di amare questo territorio, ma come spesso accade passate le elezioni lo dimenticano, per poi ricordandoselo alle prossime elezioni in un giro infinito. Noi saremo in campagna elettorale come accade da dieci anni, da quando il nostro movimento si è unito per favorire veramente la politica giovanile a Terme Vigliatore ed avvicinare in maniera concreta i cittadini alla politica. Abbiamo provato a creare una vera Comunità, pubblicizzando dibattiti, eventi, sempre senza nessun ritorno che non fosse il bene del paese. Ci avviciniamo alle amministrative consapevoli della responsabilità che molti cittadini negli anni ci hanno delegato, per le nostre battaglie ambientali e politiche, anche fuori dei confini comunali. Saremo presenti anche in queste amministrative, con ancora più forza, con ancora più voglia di fare bene per Terme Vigliatore. Chi ha la capacità di cambiare le cose ha il dovere di farlo, in una squadra valida che abbia una visione del futuro come l’abbiamo noi. Sulle politiche giovanili serie, su una forte politica ambientale, sul mettere come abbiamo sempre fatto i cittadini prima della politica”.