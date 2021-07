Lipari, fuoco nella sala macchine di un’imbarcazione: solo tanta paura per i turisti a bordo

I Vigili del fuoco del distaccamento di Lipari sono intervenuti per un incendio scoppiato nella sala macchine di una imbarcazione adibita al trasporto passeggeri da Milazzo verso le Eolie.

L’incendio è stato subito affrontato dal primo intervento del personale di bordo, scongiurando conseguenze maggiori. La tempestiva dei soccorsi ha evitato che il panico si impadronisse dei circa 200 turisti presenti. Il natante è stato ormeggiato sul molo foraneo lato sud di Marina Corta di Lipari e una volta assicurato al molo, i Vigili del Fuoco, arrivati tempestivamente con autopompa serbatoio e pick-up attrezzato, sono saliti a bordo ed hanno effettuato, con l’ausilio della termocamera, i controlli e la messa in sicurezza del natante.

Dopo circa 2 ore di intervento, solo dopo essersi accertati che l’incendio fosse definitivamente spento e aver bonificato l’area coinvolta, i Vigili del fuoco hanno potuto fare rientro in sede. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.