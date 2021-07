Doppio appuntamento con gli spettacoli del “Circolo delle Lucertole”

Il Circolo delle Lucertole, dopo durissimi mesi di restrizioni a causa della pandemia, ritorna a fare il suo lavoro e porta in scena ben due spettacoli. La location sarà la favolosa villa, che gentilmente Isidoro Aiello e la sua famiglia hanno messo a disposizione in Via Fiume 76 a Vigliatore.

Il 30 Luglio alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo “Questa casa non è un Circo!!!”, nato dalla collaborazione del circolo delle lucertole con l’artista Francesco Mirabile. In scena con lui ci saranno Viviana Isgrò, Ruben La Malfa , Marco Abbate, Giuseppe De Pasquale, Sara D’amico, Andrea Rappazzo.

Francesco Mirabile inizia il suo percorso artistico da adolescente esibendosi come clown e ballerino di break-dance per le piazze della Sicilia. Diplomato alla FLIC Scuola di Circo di Torino, frequenta in seguito l’atelier teatro fisico di Philip Radice per arricchire il suo bagaglio tecnico e artistico. Attore danzatore acrobata e circense in più di 20 anni si è esibito in diversi ambienti dello spettacolo, dai Buskers Festival con gli artisti di strada fino a teatri importanti, come il Teatro Strheler o il Teatro Alla Scala di Milano, Tv regionali e nazionali, villaggi turistici, circhi, concerti e rassegne artistiche.

Il primo Agosto alle ore 21 ci sarà lo spettacolo “La fine è il principio”, ispirato alla storia di Adamo ed Eva.

La regia di questo lavoro è di Viviana Isgrò, attrice e regista laureata in regia teatrale al Dams di Roma tre.

Viviana Isgrò inizia i suoi studi teatrali a vent’anni presso il teatro dei Naviganti di Messina, frequentando un laboratorio condotto da Domenico Cucinotta e Mariapia Rizzo. Dopo due anni si trasferisce a Roma, dove frequenta vari laboratori teatrali, tra cui quello del Teatro Furio Camillo, condotto da Gianluca Riggi e Marco Adda. Frequenta master class con Eugenio Barba e Julia Varley rispettivamente regista e attrice dell’Odin Teatret e con Tapa Sudana attore storico del regista Peter Brook. Consegue una laurea in Lettere contemporanee e una in regia teatrale al Dams di Roma Tre.

In scena Viviana Isgrò, Marco Abbate, Salvatore La Spada, Andrea Rappazzo.

Musiche dal vivo sono composte e eseguite da Giuseppe De Pasquale, Sara D’amico, Gianluca Saporita, Antonio Mario Giglio.

Coreografie a cura di Gianni Martino “Sicilia Danza Musical of School” con i ballerini Davide Telleri ed Elisabetta Liga.