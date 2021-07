Barcellona, il centro giovanile Cairoli riparte con 40 iscritti al grest estivo

Un anno fa l’alluvione dell’8 agosto danneggiò seriamente il centro giovanile Cairoli, che da pochi mesi era stato ristrutturato, con la realizzazione di un campo di calcio a 5 ed uno di pallavolo, dotati anche di accoglienti spogliatoi.

A distanza di un anno, grazie all’impegno di chi per anni si è impegnato all’interno della struttura, dalla responsabile Anna Maria Puliafito alle operatrici e animatrici Mariapia Bilardo, Nunzia Carpona e Maria Giunta, ed alle risorse stanziate dalla precedente amministrazione Materia, il centro è tornato pienamente fruibile ai ragazzi. Sono 40 infatti gli iscritti al grest, che è iniziato lunedì scorso. L’iniziativa che segna la ripartenza dell’attività è accompagnata dalla collaborazione con le educatrici che operano in un progetto dei Servizi sociali, Milena Motta, Dina Buccheri e Manuela Catanesi, che seguono alcuni minori con l’integrazione in specifiche attività.

Il sindaco Pinuccio Calabrò, l’assessore alla politiche giovanili Roberto Molino ed il presidente del Consiglio Angelo Paride Pino, insieme ad una delegazione dell’ufficio servizi sociali del Comune, hanno fatto visita alla struttura con un sopralluogo che ha messo in evidenza l’ottima dotazione di impianti sportivi e di spazi per l’aggregazione. L’impegno dell’amministrazione comunale, come confermato dall’assessore Molino, è adesso quello di dotare degli arredi e dei condizionatori gli ampi spogliatoi realizzati a servizio degli impianti di calcio a 5 e pallavolo.