Barcellona, il maglificio Tukor assume operaie a tempo indeterminato

Il maglificio Tukor, ditta barcellonese fondata nel 1972, in un momento così difficile per l’imprenditoria locale, apre le porte della fabbrica di tessuti, avviando la ricerca di nuove operaie da assumere a tempo interminato.

Lo storico titolare dell’impresa, Salvatore Cortese, ha infatti la necessità di aumentare il personale per far fronte ad un’importante commessa ottenuta. “Abbiamo raggiunto l‘accordo con il gruppo tedesco della Volkswagen, superando la concorrenza di ditte cinesi, per realizzazione le camicie da lavoro da destinare alle fabbriche del colosso tedesco. Ci serve, quindi, nuovo personale, anche non specializzato, per poter rispettare i tempi della consegna e continuare la collaborazione anche per i prossimi anni”.

La Tukor, che nel corso della sua storia ha collaborato con marchi prestigiosi come Nike, Robe di Kappa, Benetton, Wrangler e Piero Guidi, propone quindi l’assunzione a tempo indeterminato, con un stipendio commisurato alle competenze delle operaie tra i 18 ed i 50 anni, che per l’orario estivo saranno impegnati dalle 7 alle 14.