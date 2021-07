Lions Club Barcellona: celebrata la cerimonia del Passaggio della Campana

L’Helios Garden di Terme Vigliatore ha ospitato la tradizionale cerimonia del passaggio della campana del Lions Club di Barcellona. Si è così ufficializzato il passaggio delle consegne tra i due presidenti con il testimone che è passato dal Dott. Nino Levita al Dott. Felice Genovese, chiamato a guidare il club service per l’anno sociale 2021/2022.

Nino Levita

Il Presidente uscente Nino Levita, nel suo discorso di saluto, ha ricordare l’intensa attività svolta grazie alla presenza attiva dei soci e del supporto del consiglio direttivo in un anno complicato, condizionato delle necessità e dalla restrizioni per la pandemia da Covid-19.

Sono stati ricordati gli interventi effettuati dalla distribuzione di acqua potabile in occasione dell’evento calamitoso dell’agosto 2020, alle centinaia di chilogrammi di derrate alimentari distribuite soprattutto alle parrocchie, agli indumenti donati per i pazienti del covid hospital del presidio ospedaliero barcellonese, alla maglieria ed al sostegno ai piccoli ospiti dell’istituto delle suore, alla consegna di oltre 100 pasti caldi a famiglie bisognose. Il past president Nino Levita ha ricordato anche le iniziative di divulgazione effettuate via web, la realizzazione della panchina rossa in centro città, il posizionamento di pannelli informativi sui beni culturali cittadini, l’adesione ad iniziative sul risparmio energetico (M’illumino di meno) che ha coinvolto ben 4 comuni (Barcellona, Falcone, Rodì Milici, Terme Vigliatore), la realizzazione di corsi di rianimazione cardio-polmonare precoce e la realizzazione di un evento teatrale di riapertura del teatro Mandanici.

“L’attività è stata svolta in continuità con quelle avviate l’anno precedente – ha sottolinea Levita – e sono state poste le basi per ulteriori nel nuovo anno sociale come la consegna del parco giochi in prossimità della parrocchia di S. Andrea e la donazione di stazioni metereologiche per la prevenzione di eventi calamitosi. Attenzione è stata posta anche alla crescita associativa. Si è instaurato un rapporto di collaborazione con diversi imprenditori, che si sono fatti coinvolgere ed hanno contribuito in maniera importante alle raccolte alimentari promosse dal club. Desidero porgere un particolare ringraziamento al Vicario Foraneo, Padre Giuseppe Currò, al Sindaco di Barcellona avv. Giuseppe Calabrò, al vice questore dott. Antonio Rugolo per la collaborazione offerta in tutte le occasioni di intervento a sostegno delle nostre comunità”. Il ringraziamento è stato, poi, esteso agli altri Sindaci che con la loro presenza hanno testimoniato il forte legame tra il club service ed il territorio; infatti all’evento hanno partecipato il Sindaco di Castroreale Dott. Portaro, di Rodì Milici Dott. Aliberti, di Montalbano Elicona Dott. Taranto.

Felice Genovese

Durante la cerimonia si è provveduto all’affiliazione di numerosi nuovi soci ed alla consegna di alcune onorificenze conferite dalla Sede Centrale ad alcuni soci del Club. Dopo il tradizionale scambio della pin e la consegna della campana e del martello, il Presidente del Club Dott. Felice Genovese ha in primo luogo ringraziato tutti i soci per averlo scelto come presidente nel segno della continuità e dell’impegno per essere un presidente al servizio di tutti i soci.

“Auspico di rivivere – ha dichiarato Genovese – le belle ed indimenticabili sensazioni che oltre trent’anni addietro ha vissuto insieme alla designata segretaria avv. Santina Maiorana nell’allora dirigenza del Leo club Barcellona, un anno Leo pieno di soddisfazioni e di divertimento ancora vivo nei nostri pensieri e nei nostri ricordi. Vorrei proseguire il prossimo anno lionistico nel proficuo percorso tracciato dai miei predecessori riproponendo alcuni services che sono entrati a far parte della storia e della migliore tradizione Lions, inoltre sono certo che potremmo portare avanti la nostra missione di club service aprendoci all’esterno collaborando in maniera attiva con le istituzioni in particolare con il comune come auspicato anche dal signor sindaco Avv. Pinuccio Calabro’ che ci ha onorato della sua presenza durante la cerimonia”.

Per quanto riguarda il programma ed i services da sviluppare durante l’anno sociale, il nuovo presidente cercherà di dare e/o servire sempre i più bisognosi, sicuramente i meno fortunati di noi, oltre a puntare sull’importanza delle vaccinazioni per superare definitivamente questo momento storico. Un’altra idea sarebbe quella di discutere delle problematiche relative alla natura, alla gestione del territorio, alla prevenzione, sempre in collaborazione con gli enti a tal uopo delegati con particolare riferimento all’ambiente ed al cibo: “Vorrei fare rivivere – specifica Genovese, esperto agronomo – i vari cicli naturali che ci aiutano a vivere, che se conosciuti e seguiti ci faranno vivere meglio, come il ciclo vitale dell’acqua, del sole, della natura in genere e di tutti i nostri cibi autoctoni del grano, del vino dell’olio ecc, di tutti i cibi nostrani per ritornare a sentire gusti e sapori ed arricchire le nostre campagne , portare lavoro per fare restare i nostri giovani nella nostra bellissima terra di Sicilia”.

Prima di chiudere il presidente Genovese ha chiamato per una foto ricordo il nuovo direttivo tra cui faranno parte, IL segretario Maiorana, il tesoriere Pelle e il cerimoniere Antonino Genovese. Concludendo il suo discorso, il neo presidente ha rivolto un saluto a tutte le autorità presenti ed agli amici del club. con un particolare ringraziamento alla moglie Katia.

Molte le autorità lionistiche distrettuali presenti a condividere l’importante momento con il LC di Barcellona PG che hanno espresso parole lusinghiere nei confronti del club per la costante attività svolta anche in questo particolare momento.

Presenti il Presidente del consiglio dei governatori Multidistretto ITALY, M. Sciammetta ed immediato past Governatore, il past Presidente del consiglio dei governatori, S. Giacona, i Past Governatori A. Collura e F.Freni Terranova, il Presidente Distretto Leo Giulia La Spina, il Presidente della IV circoscrizione in sede AS 2020/21 Giuseppina Siracusa, il Presidente di zona in sede AS 2020/21 G. Liuzzo, il Presidente Leo Club Barcellona AS2 020/21 Domenico Levita e presidenti di molti Lions Club.