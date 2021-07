La pioggia provoca nuove frane a Portosalvo: il sindaco Calabrò chiede risposte alla Regione

La pioggia abbondante della notte scorsa ha provocato nuovi smottamenti nella zona tormentata della frazione di Portosalvo. Già l’anno scorso, con l’alluvione dell’agosto 2020, l’area collinare era stata tra le più colpite, insieme a Terme Vigliatore. Gli agenti della Polizia Municipale hanno provveduto a limitare il transito, chiudendo al traffico alcuni tratti con le transenne, ma la competenza per una eventuale ordinanza di chiusura è delle autorità provinciali, considerato che gli smottamenti si sono registrati lungo la strada che collega la frazione alla SS 113.

Il sindaco Pinuccio Calabrò, informato della situazione, ha disposto un sopralluogo da parte dell’ufficio tecnico, per accertare l’entità dei danni. Il primo cittadino, raggiunto telefonicamente, non ha nascosto la sua rabbia per i mancati interventi della Regione, dopo l’attività di monitoraggio avviato dopo l’alluvione del 2020: “Abbiamo fatto tutto ciò che la Regione ci aveva chiesto – ha sottolineato – predisponendo anche i progetti per gli interventi, proprio per accelerare i tempi della messa in sicurezza. Non si tratta infatti di attendere i finanziamenti ordinari, ma occorre stanziare risorse per una situazione d’emergenza che va affrontata con grande tempestiva, per evitare che la situazione di dissesto possa ulteriormente peggiorare. Già oggi mi metterò in contatto con il dipartimento regionale per sollecitare l’avvio dei lavori, che erano stati garantiti già nei mesi scorsi”.

