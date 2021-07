Disposta la chiusura della provinciale 85 tra la SS113 e Portosalvo: il ripristino della frana è a carico del Comune di Barcellona

Lo smottamento che stanotte ha provocato il cedimento del tratto della Strada Provinciale 85, che collega la SS113 con la frazione di Portosalvo di Barcellona, ha costretto la Città Metropolitana di Messina a disporre la chiusura del tratto sito al Km. 0+450.

Il provvedimento è stato definito dalla III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana, dopo la segnalazione della Polizia Municipale di Barcellona. L’ordinanza, come si legge in una nota, è stata emanata in quanto un tratto di strada nei pressi del centro abitato della frazione Porto Salvo, interessata dal passaggio di rete fognaria, è franata causando il restringimento della carreggiata.

La disposizione ha decorrenza immediata ed avrà vigore a tempo indeterminato, fino a quando il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto non completerà i lavori di ripristino della condotta fognaria e la sistemazione del piano viabile nel tratto in questione.