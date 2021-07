Credeva che la moglie fosse posseduta: un uomo arrestato per violenza sessuale e maltrattamenti

È stato arrestato su disposizione del Giudice per le indagini preliminari di Barcellona P.G. un uomo E.M. con l’accusa di violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti nei confronti della moglie.

Secondo la ricostruzione dei magistrati della Procura Emanuela Scali e Dora Esposito, l’indagato, ritenendo che la moglie fosse posseduta da una presenza maligna, l’avrebbe violentata fisicamente, mediante reiterate pratiche sessuali, finalizzate ad estirpare il male che si annidava all’interno del suo corpo. La donna ha sopportato per alcuni mesi le violenze sessuali del marito ed i relativi maltrattamenti, ma alla fine, davanti alla lesioni fisiche provocate, ha deciso di presentarsi all’ospedale accompagnata da una parente.

A seguito del racconto della paziente, i medici hanno allertato le autorità che, dopo le relative ed accurate indagini, su disposizione del Gip, hanno tratto in arresto l’uomo, che è stato immediatamente tradotto in carcere in attesa del l’interrogatorio di garanzia che si terrà alla presenza del difensore di fiducia avv. Gaetano Pino.