Si festeggia oggi la Madonna del Carmine: riproponiamo la puntata di “Riscopriamo la nostra città”

Per celebrare la ricorrenza della Madonna del Carmine, tra le figure sacre più venerate in città, la redazione di 24live ripropone la puntata della rubrica “Riscopriamo la nostra città”, prodotta in collaborazione con la Pro Loco Alessandro Manganaro e dedicata proprio alla Santuario ed al convento che ospita i frati carmelitani.

La visita guidata della struttura è stata effettuata dal vice presidente della Pro Loco Manganaro, Salvatore Scilipoti, nel contesto di un progetto articolato in diverse puntate, che proseguirà anche nei prossimi mesi, alla scoperta degli angoli più belli della città del Longano.