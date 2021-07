Barcellona, la segnalazione di un lettore: cumuli di rifiuti all’ingresso del mercato di Nasari

La redazione di 24live ha ricevuto l’ennesima segnalazione per la presenza di cumuli di rifiuti in diverse zone della città del Longano.

L’ultima in ordine di tempo riguarda il degrado e l’accumulo di spazzatura presso l’entrata del mercato ortofrutticolo di Barcellona Pozzo di Gotto, dalla zona di via Due Mulini. “A peggiorare la situazione – riferisce il nostro lettore – c’è anche l’abitudine di qualcuno di bruciare come accaduto oggi (plastiche, imballaggio ecc), causando odori cattivi e fumo pericoloso per la salute”.