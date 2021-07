Oliveri, trentanovenne assolto dalle accuse di estorsione nei confronti del padre

I giudici del Tribunale di Patti, presidente Scavuzzo, componenti Vona e Ceccon, hanno assolto dai reati di estorsione aggravata nei confronti del padre, minacce di morte, violazione di domicilio e occupazione abusiva di un appartamento, F.S., 39 anni, di Oliveri, con la formula più ampia “perché il fatto non sussiste”.

Il Pubblico Ministero, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, aveva chiesto la condanna di anni 4 di reclusione.

Il difensore dell’uomo, Avv. Giuseppe Ciminata, con una perizia psichiatrica, ha dimostrato in quale stato psicologico si trovasse l’imputato al momento dei gravissimi fatti contestati, sfociati in veri attimi di terrore nelle occasioni in cui sarebbe stato brandito anche un coltello nei confronti del genitore per la dazione di somme di denaro.

Elaborato peritale che ha consentito l’epilogo assolutorio della dolorosa vicenda processuale, maturata in un contesto di abuso, all’epoca, di sostanze stupefacenti.

L’uomo, oggi, ha ripreso in mano la propria vita, non è stato giudicato pericoloso per la società ed espleta regolare attività lavorativa.